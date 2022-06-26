الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على رأس جدول أعمال قمة مجموعة السبع

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LBCI News Lebanon

ازمات عالمية بدءا من الحرب في أوكرانيا مرورا بالأمن الغذائي والطاقة وصولا إلى المناخ، تطرح على طاولة قادة مجموعة الدول الصناعيّة السبع الكبرى في جبال الألب البافاريّة في ألمانيا.