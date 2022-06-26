أخبار دولية
26 حزيران 2022 - 08:30
26/06/2022 08:30:00
الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على رأس جدول أعمال قمة مجموعة السبع
الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على رأس جدول أعمال قمة مجموعة السبع
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LBCI News Lebanon
ازمات عالمية بدءا من الحرب في أوكرانيا مرورا بالأمن الغذائي والطاقة وصولا إلى المناخ، تطرح على طاولة قادة مجموعة الدول الصناعيّة السبع الكبرى في جبال الألب البافاريّة في ألمانيا.
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