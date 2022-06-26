الكاظمي في الرياض وبعدها في طهران

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وصل الى السعودية

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LBCI News Lebanon

في محاولة لفتح آفاق جديدة من شأنها إعادة تنشيط الحوار بوساطة بغداد بين السعودية وايران، وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى السعودية على أن ينتقل بعدها الى ايران.