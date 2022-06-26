أخبار دولية
26 حزيران 2022 - 06:48
26/06/2022 06:48:02
الكاظمي في الرياض وبعدها في طهران
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وصل الى السعودية
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LBCI News Lebanon
في محاولة لفتح آفاق جديدة من شأنها إعادة تنشيط الحوار بوساطة بغداد بين السعودية وايران، وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى السعودية على أن ينتقل بعدها الى ايران.
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