أخبار دولية
26 حزيران 2022 - 06:48
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الكاظمي في الرياض وبعدها في طهران

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Lebanon News
في محاولة لفتح آفاق جديدة من شأنها إعادة تنشيط الحوار بوساطة بغداد بين السعودية وايران، وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى السعودية على أن ينتقل بعدها الى ايران.
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