أخبار دولية
26 حزيران 2022 - 13:55
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ازمات عالمية على طاولة قمة مجموعة السبع في المانيا

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Lebanon News
ازمات عالمية بدءا من الحرب في أوكرانيا مرورا بالطاقة والأمن الغذائي وصولا إلى المناخ على طاولة قادة مجموعة الدول الصناعيّة السبع الكبرى في جبال الألب البافاريّة في ألمانيا. 
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