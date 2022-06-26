أخبار دولية
26 حزيران 2022 - 13:55
26/06/2022 13:55:00
ازمات عالمية على طاولة قمة مجموعة السبع في المانيا
الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على رأس جدول أعمال قمة مجموعة السبع
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LBCI News Lebanon
ازمات عالمية بدءا من الحرب في أوكرانيا مرورا بالطاقة والأمن الغذائي وصولا إلى المناخ على طاولة قادة مجموعة الدول الصناعيّة السبع الكبرى في جبال الألب البافاريّة في ألمانيا.
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