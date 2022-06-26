ازمات عالمية على طاولة قمة مجموعة السبع في المانيا

الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على رأس جدول أعمال قمة مجموعة السبع

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LBCI News Lebanon

ازمات عالمية بدءا من الحرب في أوكرانيا مرورا بالطاقة والأمن الغذائي وصولا إلى المناخ على طاولة قادة مجموعة الدول الصناعيّة السبع الكبرى في جبال الألب البافاريّة في ألمانيا.