موسكو تعلن قصف مصنع للصواريخ في كييف

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أعلنت روسيا أنها قصفت الأحد مصنعا لإنتاج الصواريخ في كييف، نافية معلومات افادت أنها استهدفت منطقة سكنية في العاصمة الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "الهدف كان مصنع أرتيوم للاسلحة بوصفه بنية تحتية عسكرية"، لافتة الى استهداف الموقع نفسه في نيسان.واكدت وزارة الدفاع أن القول إن "القوات الروسية هاجمت أهدافا مدنية في كييف هو معلومة كاذبة"، مشيرة الى أن الصاروخ الروسي "أصاب تحديدا مصنع أرتيوم".ولفتت الى أن الاضرار التي لحقت بمبنى سكني مجاور سببها صاروخ أوكراني مضاد للطائرات، وقالت "لم تسجل أضرار فقط في الجهة العليا بل أيضا في الجهة السفلى، الأمر الذي يؤكد فرضية سقوط" صاروخ دفاعي أوكراني.وتعذر تأكيد هذه المعلومات في شكل مستقل.وافادت السلطات الاوكرانية أن الضربات التي وقعت فجرا في حي مجاور لوسط كييف، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة نقلوا الى المستشفى.