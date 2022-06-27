زلزال بقوة 5,1 درجات قرب مدينة وهران الجزائرية

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ضربت هزة أرضية بقوة 5,1 درجات مساء الأحد قرب مدينة وهران غربي الجزائر، والتي تستضيف منذ السبت دورة الألعاب المتوسطية، وفق ما أعلن المركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.ولم تسفر هذه الهزة الأرضية التي شعر بها سكان الولاية عن إصابات ولم تؤد سوى إلى أضرار مادية طفيفة بحسب الحماية المدنية.ووقع الزلزال الساعة 20,17 (19,17 بتوقيت غرينتش) على بعد 12 كلم شمالي منطقة قديل، على بعد حوالى 20 كم شرقي وهران، وتبعته هزتان ارتداديتان بقوة 3,2 و4 درجات وفقا للمركز الجزائري للفلك.وعلى أثر الهزتين الارتداديتين تصدعت منازل في منطقة أرزيو على بعد 40 كلم شرقي مدينة وهران حسب الحماية المدنية.وكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تويتر: "السلامة والأمان بحول الله لوهران وأهلها، من كل شر وبأس، بعد هذه الهزة الأرضية".