أخبار دولية
27 حزيران 2022 - 04:38
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قتيل وخمسة جرحى في حادث قطار في تشيكيا

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قتيل وخمسة جرحى في حادث قطار في تشيكيا
Lebanon News
قُتل سائق قطار وجرح خمسة أشخاص عندما اصطدم قطار سريع بقاطرة في شرق تشيكيا، على ما ذكرت فرق الانقاذ.
 
 وقُتل سائق القطار السريع وعانى موظف آخر من إصابة طفيفة في الحادث الذي وقع في محطة بوهومين على بعد 300 كيلومتر شرق براغ.
 
 وأصيب أربعة أشخاص آخرين كانوا في القاطرة بجروح وتلقوا الإسعافات في المكان قبل أن ينقلوا إلى المستشفى.
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 وأكد جهاز الطوارئ المحلي على موقعه الإلكتروني أن "حياة جميع المصابين ليست بخطر".
 
وأدى الحادث إلى توقف حركة القطارات على خط السكك الحديد الرئيسي بين براغ ووارسو ، على ما كتبت الشرطة في تغريدة.
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