الإتحاد الإفريقي يطالب بتحقيق في مأساة مليلية

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شجب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي التشادي موسى فقي محمد "المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة" يوم الجمعة خلال محاولة دخول جماعية إلى جيب مليلية الأسباني، وطالب بفتح تحقيق في هذه المأساة.وغرد فقي مساء الأحد قائلًا: "أعبر عن مشاعري العميقة وقلقي في وجه المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة الذين كانوا يحاولون عبور حدود دولية بين المغرب وإسبانيا".وأضاف: "أدعو إلى إجراء تحقيق فوري في هذه القضية وأذكر جميع الدول بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي معاملة جميع المهاجرين بكرامة ووضع سلامتهم وحقوقهم الإنسانية في المقام الأول، مع الحد من أي إستخدام مفرط للقوة".