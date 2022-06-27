أخبار دولية
27 حزيران 2022 - 13:19
27/06/2022 13:19:00
دول مجموعة السبع تتعهد بدعم متواصل لاوكرانيا
دول مجموعة السبع تتعهد بدعم متواصل لاوكرانيا
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LBCI News Lebanon
قادة مجموعة السبع يتعهدون بزيادة الدعم العسكري لاوكرانيا، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان يعلن عن اتصال مرتقب بين الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني خلال الأسابيع المقبلة.
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