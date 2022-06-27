أخبار دولية
27 حزيران 2022 - 13:19
Back

دول مجموعة السبع تتعهد بدعم متواصل لاوكرانيا

دول مجموعة السبع تتعهد بدعم متواصل لاوكرانيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار السبع تتعهد بدعم متواصل لاوكرانيا,دول مجموعة ,دول مجموعة السبع تتعهد بدعم متواصل لاوكرانيا
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
قادة مجموعة السبع يتعهدون بزيادة الدعم العسكري لاوكرانيا، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان يعلن عن اتصال مرتقب بين الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني خلال الأسابيع المقبلة.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً