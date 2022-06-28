مقتل سجناء أثناء محاولة فرار من سجن في كولومبيا

كم بلغ عدد القتلى؟

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LBCI News Lebanon

لقي ما لا يقل عن 49 سجينا حتفهم وأصيب العشرات فجر الاثنين خلال محاولة للهروب من سجن في جنوب غرب كولومبيا، بحسب ما أفاد مسؤول لوكالة فرانس برس.



وأكد متحدث باسم مديرية السجون الكولومبية أن هناك حتى الآن 49 قتيلا، موضحا أن الحصيلة أولية وقد ترتفع.