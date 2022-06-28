أخبار دولية
28 حزيران 2022 - 14:13
28/06/2022 14:13:00
ماكرون وبايدن.. والصفعة ثالثهما
ماكرون وبايدن.. والصفعة ثالثهما
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LBCI News Lebanon
هل تقصّد ايمانويل ماكرون تزويد جو بايدن امام كاميرات الصحافيين بمعلومات، بعد مكالمة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات، شكّلت صفعة للرئيس الاميركي قبيل زيارته إلى السعودية، والتي سيكون على رأس خطتها مناقشة زيادة إنتاج النفط؟
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