أخبار دولية
28 حزيران 2022 - 14:13
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ماكرون وبايدن.. والصفعة ثالثهما

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Lebanon News
هل تقصّد ايمانويل ماكرون تزويد جو بايدن امام كاميرات الصحافيين بمعلومات، بعد مكالمة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات، شكّلت صفعة للرئيس الاميركي قبيل زيارته إلى السعودية، والتي سيكون على رأس خطتها مناقشة زيادة إنتاج النفط؟
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