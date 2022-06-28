ماكرون وبايدن.. والصفعة ثالثهما

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LBCI News Lebanon

هل تقصّد ايمانويل ماكرون تزويد جو بايدن امام كاميرات الصحافيين بمعلومات، بعد مكالمة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات، شكّلت صفعة للرئيس الاميركي قبيل زيارته إلى السعودية، والتي سيكون على رأس خطتها مناقشة زيادة إنتاج النفط؟