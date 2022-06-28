أخبار دولية
28 حزيران 2022 - 17:13
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ارتفاع حاد في عدد اصابات كورونا في فرنسا

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ارتفاع حاد في عدد اصابات كورونا في فرنسا
Lebanon News
ارتفع بشكل حاد في فرنسا عدد الإصابات بكوفيد-19 التي ابلغت عنها السلطات الصحية الثلاثاء لتصل إلى 147248، أي أكثر بنسبة 54 بالمئة من الأسبوع الماضي، على خلفية "الموجة السابعة" من الوباء في أوروبا.

ويعد ذلك أعلى مستوى من الاصابات المؤكدة في البلاد منذ نهاية نيسان. 

وقبل سبعة أيام، أبلغت هيئة الصحة العامة الفرنسية عن حوالي 95 ألف إصابة. و35 ألف إصابة يومية ليوم الثلاثاء 31 أيار، أي قبل شهر تقريباً. 
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وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى الثلاثاء 15496  مقارنة بـ 14333 في الأسبوع السابق. 898 منهم في العناية المركزة في مقابل 841 قبل أسبوع.

وتشهد أوروبا موجة سابعة من كوفيد-19، ويعود سببها بشكل كبير إلى تلاشي المناعة أمام المتحورات الجديدة.
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