البرلمان الإكوادوري يرفض مذكرة إقالة الرئيس لاسو

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فشل البرلمان الإكوادوري الثلاثاء في جمع ما يكفي من الأصوات لإقالة الرئيس اليميني غييرمو لاسو فيما تستمر احتجاجات السكان الأصليين على غلاء المعيشة.وحصلت مذكرة إقالة لاسو على تأييد 80 صوتا فيما كان يحتاج تمريرها إلى 92 صوتا على ما أظهرت النتائج التي تلاها الأمين العام للبرلمان الفارو سالاسار في جلسة افتراضية نقلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وكان الرئيس لاسو علق قبل ساعات على ذلك الحوار مع قادة السكان الأصليين الذين يقودون احتجاجات على غلاء المعيشة في البلاد.وكانت المذكرة تهدف إلى إقالة الرئيس الذي انتخب في أيار 2021 بسبب سوء إدارته للتظاهرات التي تشل البلاد منذ اسبوعين.وتتمتع المعارضة البرلمانية بالغالبية في البرلمان المؤلف من مجلس واحد إلا أنها منقسمة. وقد صوت 48 نائبا ضد مذكرة الإقالة التي عرضها حزب الرئيس الاشتراكي السابق رافاييل كوريا الذي حكم البلاد بين العامين 2007 و2017.