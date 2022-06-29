أخبار دولية
29 حزيران 2022 - 05:33
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جونسون: بوتين لم يكن ليطلق الحرب لو كان امرأة

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جونسون: بوتين لم يكن ليطلق الحرب لو كان امرأة
Lebanon News

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليطلق الحرب في أوكرانيا لو كان امرأة معتبرا انه من المستحسن أن يكون هناك المزيد من النساء في السلطة.
 
     
وقال لشبكة التلفزيون الألمانية "زي دي اف" مساء الثلاثاء "لو كان بوتين امرأة وهو ليس كذلك كما هو واضح، فأنا لا أظن أنه كان سيشن هذه الحرب الذكورية المجنونة" التي تهدف إلى "غزو" أوكرانيا.
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وأضاف أن إطلاق هذه الحرب من قبل روسيا هو "مثال ممتاز على ذكورية سامة".
 
     
ودعا بشكل عام إلى تعليم أفضل للفتيات حول العالم وأن يكون هناك المزيد من "النساء في مناصب السلطة".
 
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