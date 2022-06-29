المعارضة الفنزويلية التقت وفدا أميركيا في كراكاس

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التقى تحالف أحزاب المعارضة الرئيسي في فنزويلا وفدًا أميركيًا وصل إلى البلاد الاثنين لمواصلة المحادثات التي بوشرت في آذار مع السلطة الفنزويلية على ما جاء في بيان نشر مساء الثلاثاء.وجاء في بيان لهذا التحالف "بمناسبة زيارة الوفد الأميركي اجتمعنا اليوم لتنسيق الجهود الهادفة إلى العودة إلى عملية التفاوض" مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وأعاد تأكيد "أستعداده لمعاودة عملية التفاوض الجدية فورا".وعلق الحوار السياسي في فنزويلا بين السلطة والمعارضة منذ تشرين الأول 2021 إذ انسحبت السلطة من المفاوضات ردا على تسليم الرأس الأخضر أليكس صعب المقرب من مادورو إلى الولايات المتحدة. وصعب وسيط للسلطة في الخارج تتهمه واشنطن بغسل أموال.