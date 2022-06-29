أخبار دولية
29 حزيران 2022 - 06:07
Back

المعارضة الفنزويلية التقت وفدا أميركيا في كراكاس

المعارضة الفنزويلية التقت وفدا أميركيا في كراكاس Lebanon, news ,lbci ,أخبار التقت وفدا أميركيا في كراكاس,المعارضة الفنزويلية ,المعارضة الفنزويلية التقت وفدا أميركيا في كراكاس
episodes
المعارضة الفنزويلية التقت وفدا أميركيا في كراكاس
Lebanon News
التقى تحالف أحزاب المعارضة الرئيسي في فنزويلا وفدًا أميركيًا وصل إلى البلاد الاثنين لمواصلة المحادثات التي بوشرت في آذار مع السلطة الفنزويلية على ما جاء في بيان نشر مساء الثلاثاء.
 
     
وجاء في بيان لهذا التحالف "بمناسبة زيارة الوفد الأميركي اجتمعنا اليوم لتنسيق الجهود الهادفة إلى العودة إلى عملية التفاوض" مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وأعاد تأكيد "أستعداده لمعاودة عملية التفاوض الجدية فورا".
الإعلان
 
     
وعلق الحوار السياسي في فنزويلا بين السلطة والمعارضة منذ تشرين الأول 2021 إذ انسحبت السلطة من المفاوضات ردا على تسليم الرأس الأخضر أليكس صعب المقرب من مادورو إلى الولايات المتحدة. وصعب وسيط للسلطة في الخارج تتهمه واشنطن بغسل أموال.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً