انقاذ أربعة بحارة بريطانيين في خليج عدن

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أنقذت سفينة حربية كورية جنوبية أربعة بحارة بريطانيين مدنيين بعد تعطل محرك سفينتهم ما تركهم عالقين في خليج عدن، بحسب ما أعلن تحالف دولي للقوّات البحرية مقرّه البحرين الأربعاء.وقالت القوات البحرية المشتركة في بيان إن مدمرة بحرية تابعة لجمهورية كوريا "استجابت بعد إبلاغ القوات البحرية المشتركة... بنداء استغاثة من البحارة الذين تقطعت بهم السبل".وقامت السفينة الكورية الجنوبية بإنقاذ ثلاثة من البحارة، "واتصلت مع سفينة تجارية قريبة لتقديم المساعدة الطبية" للرابع، مشيرة إلى أن عملية الانقاذ تمت الأحد.ونُقل البحارة الأربعة إلى سلطنة عمان الإثنين "لتلقي رعاية طبية اضافية ولإعادتهم (الى بلادهم)"، بحسب البيان.ونشرت القوات البحرية المشترك صورة لعملية الإنقاذ يظهر فيها أفراد يقدمون المساعدة بجانب سفينة شراعية.وتشارك 34 دولة في القوات البحرية المختلطة التي تشرف على 8,3 ملايين كيلومتر مربع من المياه الدولية.