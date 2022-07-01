المبعوث الأممي للصحراء الغربية يزور المغرب السبت

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أعلن المتحدث بإسم الأمم المتحدة الجمعة أن المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا سيزور المغرب السبت للقاء مسؤولين، مشيرًا إلى أنه يعتزم مقابلة جميع أصحاب المصلحة في المنطقة في الأيام المقبلة.ولفت ستيفان دوجاريك إلى أن دي ميستورا يعتزم زيارة الصحراء الغربية أيضًا خلال هذه الرحلة، مؤكدًا أن المبعوث يعتزم البقاء مسترشدًا بالسوابق الواضحة التي أرساها أسلافه.وعند سؤاله عما إذا كان ينوي في هذا السياق إعادة إطلاق طاولات مستديرة مماثلة لتلك التي نظمها المبعوث الألماني السابق هورست كولر عام 2019 قبل استقالته، لم يدل المتحدث بإجابة واضحة واكتفى بالقول إن "ما يبحث عنه هو كيف يمكننا دفع الحوار قدمًا في سياق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".