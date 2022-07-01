الخارجية الفرنسية: على رئيس الوزراء المعين تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن

الإعلان

رأت وزارة الخارجية الفرنسية أنه "يقع على عاتق رئيس الوزراء المعين تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن قادرة على تنفيذ التدابير الطارئة والإصلاحات الهيكلية الضرورية للنهوض بالبلد، التي تم التفاوض عليها في شهر نيسان الماضي مع صندوق النقد الدولي".وأشارت إلى أن "المسؤولية تقع على عاتق كل القوى السياسية اللبنانية الممثلة في البرلمان، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على الإنتخابات التشريعية. ويتعين على ممثلي الشعب اللبناني العمل أخيرًا وفي أسرع وقت ممكن لخدمة مصالح البلد العامة نظرًا إلى التدهور المتواصل في ظروف اللبنانيين المعيشية".وذكرت فرنسا بحرصها على أن تعقد الإنتخابات الرئاسية وفقًا للجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني. كما أنها ستواصل إلتزامها التام إلى جانب الشعب اللبناني.وعن عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط والوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة، أعلنت فرنسا أنها تدعم أي جهد من شأنه أن يساهم في استقرار المنطقة، وتشجع الأطراف على متابعة الجهود المبذولة من أجل التحرك نحو تسوية تفاوضية مفيدة للإستقرار والإزدهار الجماعي".