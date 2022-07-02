السلطة الفلسطينية سلمت الأميركيين الرصاصة التي قتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة

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أكد النائب العام الفلسطيني اكرم الخطيب لوكالة فرانس برس أن السلطة الفلسطينية سلمت خبراء اميركيين الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية الاميركية شيرين أبو عاقلة لتحليلها جنائيا.واوضح الخطيب أن الرصاصة التي ادت الى مقتل ابو عاقلة في 11 ايار الفائت خلال تغطيتها عملية عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، سلمت للولايات المتحدة على أن تعيدها لاحقا للسلطة الفلسطينية.وكان النائب العام أعلن ان السلطة الفلسطينية وافقت على تسليم الرصاصة بعدما تلقت طلبا رسميا من الجانب الاميركي بذلك لاجراء تحاليل فنية جنائية عليها.ولفتت مصادر إلى ان فحص الرصاصة سيجري في السفارة الاميركية في القدس من قبل خبراء حضروا من الولايات المتحدة.وقتلت الصحافية شيرين ابو عاقلة التي كانت تعمل لدى قناة الجزيرة القطرية منذ 25 عاما، اثر اصابتها برصاصة قاتلة في الرأس اثناء تغطيتها لعملية عسكرية اسرائيلية على اطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية.وأعلن النائب العام الفلسطيني عقب تحقيق اجرته النيابة العامة الفلسطينية أن الرصاصة التي قتلت شيرين اطلقت من سلاح الجيش الاسرائيلي.وحسب نتائج التحقيق الفلسطينية فان ابو عاقلة قتلت برصاصة من عيار 5.56 واطلقت من سلاح من نوع روجر ميني 14.