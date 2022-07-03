الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من ليسيتشانسك

الإعلان

أعلن الجيش الأوكراني الأحد انسحاب جنوده من ليسيتشانسك، المدينة الرئيسية في شرق أوكرانيا والتي تواجه هجوما عنيفا من القوات الروسية منذ أسابيع.وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية في بيان "حفاظا على أرواح المدافعين الأوكرانيين، اتخذ قرار الانسحاب" من المدينة.وأضافت "في ظل التفوق المتعدد للقوات الروسية في المدفعية والقوات الجوية وأنظمة إطلاق الصواريخ والذخيرة والعديد، فإن استمرار الدفاع عن المدينة كانت ستكون له عواقب وخيمة".وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح الأحد السيطرة التامة على ليسيتشانسك.