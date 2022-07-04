الناتو يبدأ إجراءات قبول عضوية السويد وفنلندا

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دول حلف شمال الاطلسي ناتو الثلاثاء إجراءات المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، في قرار يعدّ تاريخياً لدولتين شماليتين دفعتهما إليه الحرب التي قادتها روسيا في أوكرانيا.وقال الناتو في بيان "يوقّع الحلفاء الثلاثاء على بروتوكول قبول عضوية فنلندا والسويد".كذلك، قال الامين العام للحلف الذي يضم 30 دولة ينس ستولتنبرغ خلال حفل تولّي القائد الأعلى الجديد لقوات الحلفاء في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي، "نتحضّر لاستقبال حليفين جديدين يتمتّعان بقوات وقدرات عسكرية هائلة".وشاركت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده ونظيرها الفنلندي بيكا هافيستو في المناقشات النهائية في مقر المنظمة في بروكسل الاثنين، قبل التوقيع المقرّر على بروتوكولات الانضمام الثلاثاء وبدء عملية المصادقة في كلّ من الدول الأعضاء في التحالف.