أخبار دولية 04 تموز 2022 - 14:15 04/07/2022 14:15:00 العودة الى طاولة المفاوضات غير المباشرة بين ايران وأميركا... متى؟ وأين؟

العودة الى طاولة المفاوضات غير المباشرة بين ايران وأميركا... متى؟ وأين؟

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LBCI News Lebanon

هل كانت مفاوضاتُ الدوحة غيرُ المباشرة بين ايران وأميركا ناجحةً ام دون نتيجة؟ لا يزالُ هذا الطرحُ حديثَ الساعة على الرَغم من انتهاءِ المحادثاتِ منذ ايام. الإعلان

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