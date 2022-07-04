أخبار دولية
04 تموز 2022 - 14:15
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العودة الى طاولة المفاوضات غير المباشرة بين ايران وأميركا... متى؟ وأين؟

العودة الى طاولة المفاوضات غير المباشرة بين ايران وأميركا... متى؟ وأين؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدوحة, اميركا,ايران,العودة الى طاولة المفاوضات غير المباشرة بين ايران وأميركا... متى؟ وأين؟
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Lebanon News
هل كانت مفاوضاتُ الدوحة غيرُ المباشرة بين ايران وأميركا ناجحةً ام دون نتيجة؟ لا يزالُ هذا الطرحُ حديثَ الساعة على الرَغم من انتهاءِ المحادثاتِ منذ ايام.
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