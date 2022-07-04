زيلينسكي: إعادة إعمار أوكرانيا مكلفة ومهمة مشتركة للعالم الديموقراطي

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزرائه دينيس شميغال الاثنين أنّ إعادة إعمار أوكرانيا ستكلّف 750 مليار دولار على الأقل وأكدا أن هذه المهمة "ستكون مشتركة للعالم الديموقراطي بأسره".وتحدث زيلينسكي عبر الفيديو وشميغال حضوريا لدى افتتاح مؤتمر لوغانو في جنوب سويسرا، الذي يطمح لرسم الخطوط العريضة للنهوض بالبلاد التي غزتها روسيا في 24 شباط.وقال زيلينسكي إنّ إعادة بناء أوكرانيا هي "المهمة المشتركة للعالم الديموقراطي بأسره" وهي "أكبر مساهمة لدعم السلام العالمي"، ملقيا كلمته أمام مسؤولي الدول الحليفة لكييف وممثلي العديد من المؤسسات الدولية وأفراد من القطاع الخاص.وتساءل شميغال "من الذي يجب أن يدفع ثمن خطة إعادة الإعمار المقدرة ب750 مليار دولار؟"، مجيباً أن "مصدراً رئيسياً" للتمويل يمكن أن يكون عبر مصادرة أصول روسيا والأوليغارش الروس المجمّدة بموجب العقوبات الدولية ضد موسكو. وتقدر الأصول المجمّدة بين 300 و500 مليار دولار، بحسب شميغال الذي أوجز أيضاً خطة حكومته لإعادة الإعمار المكوّنة من ثلاث مراحل.وقال إنّ الاكثر إلحاحاً هو مساعدة السكّان المتضررين من الحرب قبل تمويل آلاف مشاريع إعادة الإعمار في مرحلة ثانية. وعلى المدى الطويل، يجب أن إعداد أوكرانيا أوروبية وصديقة للبيئة ورقمية.وسعيا لإقناع المشاركين في المؤتمر، قام الوفد الأوكراني بمن فيه السيدة الأولى أولينا زيلينسكي عبر الفيديو على مدى عدة ساعات بتقديم عرض مفصل ودقيق للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية وإنتاج الطاقة كما بالنسيج الاجتماعي، وعدد الحاجات في البلد واصفا ما ستكون عليه أوكرانيا الجديدة.وشرح نائب رئيس الوزراء ميخايلو فيدوروف المكلف المجال الرقمي في الحكومة، الإنجازات الإلكترونية التي قام بها الأوكرانيون ورؤيته لبلد منفتح على التكنولوجيات الجديدة. وشدد وزير الطاقة على أن المساعدة يجب ألّا تكون باتجاه واحد، مؤكدا استعداد بلاده لبيع الكهرباء لأوروبا. وقال "يمكننا اتخاذ قرارات سريعة بشأن ما تحتاجون إليه، بدءا بالتوثيق وصولا إلى التراخيص والإجازات" مضيفا "استثمروا في أوكرانيا".