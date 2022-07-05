أخبار دولية
05 تموز 2022 - 14:13
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من فيينا وصولا الى قطر.. هل تنتهي في عُمان؟

هل تصل المفاوضات النووية إلى خواتيمها في عُمان؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار قطر, ايران , عُمان ,المفاوضات النووية ,هل تصل المفاوضات النووية إلى خواتيمها في عُمان؟
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Lebanon News
بعدما وصلت المفاوضات النووية في فيينا الى طريق مسدود وفشلت في قطر، دخلت سلطنة عُمان مجددا على الخط، مستفيدة من علاقاتها الجيدة مع كل من طهران وواشنطن.
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