أخبار دولية
05 تموز 2022 - 14:13
05/07/2022 14:13:00
من فيينا وصولا الى قطر.. هل تنتهي في عُمان؟
هل تصل المفاوضات النووية إلى خواتيمها في عُمان؟
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LBCI News Lebanon
بعدما وصلت المفاوضات النووية في فيينا الى طريق مسدود وفشلت في قطر، دخلت سلطنة عُمان مجددا على الخط، مستفيدة من علاقاتها الجيدة مع كل من طهران وواشنطن.
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