من فيينا وصولا الى قطر.. هل تنتهي في عُمان؟

هل تصل المفاوضات النووية إلى خواتيمها في عُمان؟

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LBCI News Lebanon

بعدما وصلت المفاوضات النووية في فيينا الى طريق مسدود وفشلت في قطر، دخلت سلطنة عُمان مجددا على الخط، مستفيدة من علاقاتها الجيدة مع كل من طهران وواشنطن.