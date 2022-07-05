الرئيس التونسي يدافع عن مشروع دستوره المثير للجدل

الإعلان

دافع الرئيس التونسي قيس سعيّد عن مشروع دستور مثير للجدل سيطرح للاستفتاء هذا الشهر بعدما نأى رئيس اللجنة الذي كلّف بصياغة مسودته الصادق بلعيد بنفسه عن النص المنشور.وفي رسالته، اكد بلعيد وهو من أشهر خبراء القانون في تونس، أنّ مسودة الدستور الصادرة الخميس في الجريدة الرسمية "لا تمت بصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس". وفي رسالة نشرتها رئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك الثلاثاء دافع سعيّد بقوة عن مشروع الدستور وقال إنه "من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح".كما شدد سعيّد في رسالته على انه "لا خوف على الحقوق والحريّات". ورد على الانتقادات الموجهة إليه والتي تعتبر أن الدستور الجديد "يهيئ لعودة الاستبداد"، مؤكدا "ما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع". وخاطب التونسيين كاتبا "قولوا نعم" للاستفتاء المقرر في 25 تمّوز "حتى لا يصيب الدولة هرم".من جانبها، قالت منظمة "العفو الدولية إن مشروع الدستور الجديد "يقوّض الضمانات المؤسساتية لحقوق الإنسان" ولا يوفر للسلطات القضائية "الضمانات اللازمة للعمل باستقلالية وحيادية تامّتَيْن"، وفقا لبيان صادر عن المنظمة الثلاثاء.