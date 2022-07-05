أخبار دولية
05 تموز 2022 - 14:32
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حملة لتفكيك شبكة تهريب تدير الهجرة غير الشرعية عبر المانش في أوروبا

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حملة لتفكيك شبكة تهريب تدير الهجرة غير الشرعية عبر المانش في أوروبا
Lebanon News
اعلنت الشرطة في كل من ألمانيا وبريطانيا أنها فككت شبكة كبيرة للهجرة غير الشرعية كانت تنظم عمليات عبور المانش بقوارب صغيرة في خمس دول أوروبية الثلاثاء منها المانيا حيث تم اعتقال 18 شخصًا وفرنسا.

وفي لندن، قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بيان إن ستة أشخاص اعتقلوا.

ووفقًا للوكالة انها "أكبر عملية دولية على الإطلاق ضد الشبكات الإجرامية المشتبه في استخدامها قوارب صغيرة لتهريب آلاف الأشخاص إلى المملكة المتحدة".
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وتنظم شبكة المهربين هذه عبور المهاجرين الراغبين في الوصول إلى بريطانيا خلسة عبر قناة المانش، بحسب مجلة دير شبيغل الألمانية. وذكرت شرطة أوسنابروك في بيان أن "عمليات دهم واعتقالات" جرت في عدة مناطق ألمانية، بينها منطقة ساكسونيا السفلى.

وتعتبر أوسنابروك الواقعة في غرب ألمانيا قاعدة خلفية كبيرة لشبكات التهريب إلى بريطانيا، وفق ما افاد مسؤول في شرطة الحدود الفرنسية وكالة فرانس برس في نيسان.

بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا، تجري عمليات في بلجيكا وهولندا وبريطانيا، على ما ذكرت الشرطة الألمانية مشيرة إلى تعبئة "المئات" من عناصر الشرطة لهذه الغاية.
 
يتم تنسيق العملية في هذه الدول الأوروبية الخمس من قبل وكالة الشرطة "يوروبول" ووكالة التعاون القضائي "يوروجست" التابعتين للاتحاد الاوروبي.
  
لم يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية، لكن المجلة نقلت عن شرطة أوسنابروك أن هذه الشبكة المكونة بشكل أساسي من مهربين أكراد عراقيين نظمت "خلال  الأشهر الـ12 حتى 18 الماضية" عبور "نحو 10 آلاف شخص على متن قوارب مطاطية" نحو بريطانيا.
 
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تؤكد شرطة أوسنابروك هذه المعلومات. 
 
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