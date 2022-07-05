إعادة تشغيل محطتين للكهرباء في المغرب بفضل الغاز المورد عبر اسبانيا

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أعلن المغرب الثلاثاء إعادة تشغيل محطتين لتوليد الكهرباء بفضل تدفق عكسي للغاز الطبيعي المورد عبر اسبانيا بواسطة خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا، وذلك بعد سبعة أشهر من وقف الجزائر ضخ غازها عبره إلى البلدين.وقال المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للهيدروكاربورات في بيان مشترك إن المملكة "أعادت تشغيل" محطتي تهدارت (شمال) وعين بني مطهر (شرق) اللتين كانتا تعتمدان على الغاز الجزائري لتوليد الكهرباء.وأوضح البيان أن "تزويد المحطتين بالغاز الطبيعي يتم تأمينه بواسطة أنبوب غاز المغرب العربي - أوروبا، من خلال الربط المشترك للغاز بين المغرب وإسبانيا وفق تدفق عكسي".وأضاف أن المملكة تؤمن "إمداداتها من الغاز الطبيعي من خلال إبرام عقود شراء الغاز الطبيعي المسال في السوق الدولية"، وبواسطة "البنى التحتية" الاسبانية.لم يحدد البيان مصدر الغاز المستورد عبر الموانئ الاسبانية.وبينما سبق أن أكد مصدر حكومي اسباني لوكالة فرانس الخميس أن هذا الغاز ليس جزائريا، يعاد بيعه إلى المغرب، مشيرا إلى أن هذا التوريد بدأ في 28 حزيران.