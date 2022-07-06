إيران ما زالت تبحث عن أربعة دبلوماسيين إختفوا في لبنان عام 1982

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أكدت إيران أنها تواصل البحث "بجدية" عن أربعة من مواطنيها يتمتعون بوضع دبلوماسي إختفوا في ظروف غامضة عام 1982 أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان.وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشر الثلاثاء لمناسبة الذكرى الأربعين للحدث "نتابع بجدية الإجراءات لتحديد مصير الدبلوماسيين الأربعة الذين اختطفهم الكيان الصهيوني قبل 4 عقود".وأضاف البيان: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوقع من جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة أن تعتمد آليات وإجراءات تلزم الصهاينة على التعاون التام لتحديد مصير هؤلاء الأعزاء وتوفير ظروف معاقبة كل من يقف وراء هذه الجريمة وناقضي الحقوق الدبلوماسية".