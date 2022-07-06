موسكو: تركيا تدقق في وثائق سفينة روسية

الإعلان

اعترفت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء بأنّ تركيا تخضع سفينة شحن ترفع العلم الروسي للتدقيق بعد أن اتهمتها كييف بنقل قمح أوكراني مسروق.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية اليكسي زايتسيف إن "السفينة (زيبك زولي) موجودة حالياً في خليج ميناء كاراسو"، الواقع على البحر الاسود. وأضاف أنها "تخضع للاجراءات المعمول بها بما ذلك الفحص الطبي".واشار المتحدث في احاطة صحافية إلى انه "نتيجة لتلك الاجراءات، ستسمح لها السلطات التركية بدخول الميناء او ترفض ذلك"، موضحاً أن "الامر لا يتعلّق باحتجاز الشحنة أو ضبطها".وتؤكد اوكرانيا، التي تتهم روسيا بسرقة قمحها، ان "زيبك زولي" التي غادرت الخميس ميناء بيرديانسك الاوكراني الوقع تحت الاحتلال الروسي، تحمل سبعة آلاف طن من الحبوب التي جرى الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.وطالب السفير الاوكراني في انقرة الجمعة تركيا بوقف السفينة الروسية.واكد مصدر دبلوماسي تركي الثلاثاء لوكالة فرانس برس إجراء عملية تدقيق على متن السفينة.وتواصل تركيا، العضو في "حلف شمال الاطلسي"، التكتّم على نواياها، رغم الضغوط الاوكرانية.وتعتبر تركيا حليفاً لأوكرانيا وتقدّم لها طائرات مقاتلة بدون طيار، لكنّها حريصة على الحفاظ على موقف محايد تجاه روسيا التي تعتمد عليها في إمدادات الغاز بشكل خاص.