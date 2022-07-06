أخبار دولية
06 تموز 2022 - 14:06
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قطر ماضية في جهودها..

قطر ماضية في جهودها.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاتفاق النووي, ايران,قطر,قطر ماضية في جهودها..
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Lebanon News
لا اعلان فشل محادثات الدوحة فرمل من مساعيها، ولا حتى كلام المبعوث الأميركي الخاص لشؤون ‫إيران‬ روبرت مالي الاخير الذي وصف المحادثات النووية مع إيران في الدوحة بالفرصة الضائعة....
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