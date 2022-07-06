أخبار دولية
06 تموز 2022 - 14:06
06/07/2022 14:06:00
قطر ماضية في جهودها..
قطر ماضية في جهودها..
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاتفاق النووي, ايران,قطر,قطر ماضية في جهودها..
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
لا اعلان فشل محادثات الدوحة فرمل من مساعيها، ولا حتى كلام المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي الاخير الذي وصف المحادثات النووية مع إيران في الدوحة بالفرصة الضائعة....
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
قطر
ايران
الاتفاق النووي
إقرأ أيضاً