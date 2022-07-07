غرق سفينة شحن في جنوب اليونان

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أعلنت سلطات الموانئ اليونانية غرق سفينة شحن في جنوب البلاد ونجاة أفراد طاقمها السبعة وجميعهم بلغاريون.وبينما كانت تبحر على بعد 90 ميلا بحريا قبالة ميناء بيلوس الصغير في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز، أطلقت سفينة الشحن "كواتر ديسيز" التي ترفع علم بنما إشارة استغاثة في وقت مبكر من صباح الخميس عندما لاحظ الطاقم تسربا للمياه.وصرح مسؤول في المكتب الاعلامي لشرطة الميناء لوكالة فرانس برس بان "السفينة مالت بسرعة وبدأت تغرق".وأرسلت مروحية على الفور إلى مكان الحادث ونقل أفراد الطاقم السبعة إلى المستشفى في البلدة الساحلية بالقرب من كالاماتا.وقال المسؤول نفسه: "جميعهم بخير وبصحة جيدة وقد تم نقلهم إلى المستشفى في إجراء احترازي".وكانت سفينة الشحن المحملة بالاسمنت أبحرت من تركيا متوجهة إلى إيطاليا.وهبت رياح قوية بلغت سرعتها أكثر من 30 كلم في الساعة في المنطقة لكن لم يتم تحديد سبب الحادث حتى الآن، بحسب السلطات.