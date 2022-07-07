أخبار دولية
07 تموز 2022 - 10:32
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مصرع 9 سودانيين على الأقل في حادث سير في صعيد مصر

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مصرع 9 سودانيين على الأقل في حادث سير في صعيد مصر
Lebanon News
قضى تسعة سودانيين على الأقل وأصيب عشرات بجروح في تصادم وقع صباح الخميس في محافظة أسوان في صعيد مصر بين حافلة ركاب وشاحنة نقل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
     
ونقل موقع صحيفة أخبار اليوم الحكومية أن "حصيلة ضحايا حادث تصادم أتوبيس (حافلة) وسيارة نقل (تحمل صندوق تبريد) على طريق أسوان-أبو سمبل جنوب المحافظة صباح اليوم (الخميس) إرتفعت إلى مصرع 9 أشخاص من السودان".
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كما أسفر الحادث عن إصابة 48 شخصًا بينهم 5 مصريين والبقية تحمل الجنسية السودانية، بحسب الصحيفة.  
 
وتم نقل المصابين وجثامين الضحايا إلى مستشفى أسوان الجامعي.
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