السجن 20 عاما لشرطي سابق في قضية مقتل جورج فلويد

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قضت محكمة أميركيّة بسجن ديريك شوفين، ضابط شرطة مينيابوليس السابق الذي دين بقتل جورج فلويد، بالسجن 21 عامًا بتهم فدراليّة.وأقرّ شوفين، الشرطي الأبيض البالغ 46 عامًا، بذنبه في كانون الأوّل 2021، بانتهاك الحقوق المدنيّة لفلويد، المواطن الأميركي من أصل إفريقي.ويقضي شوفين حاليًا حكمًا بالسجن لمدّة 22 عامًا ونصف العام بعد إدانته بتهمة قتل فلويد في أيّار 2020، في عمليّة أثارت احتجاجات ضدّ العنصريّة ووحشيّة الشرطة في كلّ أنحاء الولايات المتحدة.ويتمّ تنفيذ الأحكام الفدراليّة وتلك الخاصّة بالولاية في شكل متزامن.