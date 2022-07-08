أخبار دولية
08 تموز 2022 - 06:16
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موسم الحج هذا العام في السعودية ووسط إجراءات أمنية وصحية مشددة

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موسم الحج هذا العام في السعودية ووسط إجراءات أمنية وصحية مشددة
Lebanon News
ادى الحُجاج في المملكةِ العربية السعودية، الركن الاكبر في الحج وهو الوقوف عند جبل عَرَفة. 

وأدى نحو مليون حاج بينَهم 850 ألفاً من خارجِ السعودية صلاتي الظهر والعصر قصراً وجَمْعاً، لينتقلو بعد مَغيب الشمس الى منطقة مُزدَلِفة، حيث يُصلّون المغرب والعشاء ويَقضون ليلتَهم استعداداً لعيد الاضحى. 
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وموسم الحج هذا العام هو الأول بعد رفعِ القيود التي فرضَها فيروس كورونا في العامين الماضيين، إذ قَلَصت الجائحة عدد الحُجاج إلى حدٍ كبير وتم الاقتصارُ في حَجِ العامين الماضيين على الحُجاج من داخل المملكة. 

وتُؤدَى المناسكُ هذا العام وسطَ إجراءات أمنية وصحية مشددة من أبرزها تعقيم المسجد الحرام في مكة المكرمة اثنتا عشرة مرة يوميا. 

وأقامت السلطات السُعودية كثيرا من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة، وجهزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج، خاصة مع ارتفاعِ درجات الحرارة. 
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