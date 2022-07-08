أخبار دولية
08 تموز 2022 - 06:57
08/07/2022 06:57:21
قمة مجموعة العشرين جمعت بين بلينكن ولافروف
قمة مجموعة العشرين جمعت بين بلينكن ولافروف
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LBCI News Lebanon
في الشكل اجتماع لقمة مجموعة العشرين، لكن المضمون كان اضيق بكثير من نقاشات حول الملمفات الراهنة.
وكأن جدول الاعمال اقتصر على بند واحد .. اوكرانيا.
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