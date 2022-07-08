أخبار دولية
08 تموز 2022 - 06:59
08/07/2022 06:59:49
في اليابان حصل ما لم يكن يتوقعه المرء: مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي
مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي
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LBCI News Lebanon
صباح الجمعة بتوقيت اليابان، كان رئيس الوزراء السابق شينزو آبي يُلقي خطابًا أمامَ جمهورٍ في الحملةِ الانتخابية لمرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي بمدينة نارا غربَ البلاد...
وبعدَها بلحظات حصَل ما لم يتوقَعْه المرء...
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