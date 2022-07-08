في اليابان حصل ما لم يكن يتوقعه المرء: مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

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LBCI News Lebanon

صباح الجمعة بتوقيت اليابان، كان رئيس الوزراء السابق شينزو آبي يُلقي خطابًا أمامَ جمهورٍ في الحملةِ الانتخابية لمرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي بمدينة نارا غربَ البلاد...



وبعدَها بلحظات حصَل ما لم يتوقَعْه المرء...