أخبار دولية
08 تموز 2022 - 06:59
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في اليابان حصل ما لم يكن يتوقعه المرء: مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

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Lebanon News
صباح الجمعة بتوقيت اليابان، كان رئيس الوزراء السابق شينزو آبي يُلقي خطابًا أمامَ جمهورٍ في الحملةِ الانتخابية لمرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي بمدينة نارا غربَ البلاد... 

وبعدَها بلحظات حصَل ما لم يتوقَعْه المرء...
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