أخبار دولية
08 تموز 2022 - 14:20
08/07/2022 14:20:00
في اليابان حصل ما لم يكن يتوقعه المرء: مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي
في اليابان حصل ما لم يكن يتوقعه المرء: مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي
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LBCI News Lebanon
صباحَ الجمعة بتوقيت اليابان، كان رئيسُ الوزراء السابق شينزو آبي يُلقي خطابًا أمامَ جمهورٍ في الحملةِ الانتخابيةِ لمرشحِ الحزبِ الديمقراطي الليبرالي بمدينةِ نارا غربَ البلاد...
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