أخبار دولية
08 تموز 2022 - 14:20
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في اليابان حصل ما لم يكن يتوقعه المرء: مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

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Lebanon News
صباحَ الجمعة بتوقيت اليابان، كان رئيسُ الوزراء السابق شينزو آبي يُلقي خطابًا أمامَ جمهورٍ في الحملةِ الانتخابيةِ لمرشحِ الحزبِ الديمقراطي الليبرالي بمدينةِ نارا غربَ البلاد... 
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