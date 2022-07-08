أخبار دولية 08 تموز 2022 - 14:20 08/07/2022 14:20:00 في اليابان حصل ما لم يكن يتوقعه المرء: مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

في اليابان حصل ما لم يكن يتوقعه المرء: مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

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LBCI News Lebanon

صباحَ الجمعة بتوقيت اليابان، كان رئيسُ الوزراء السابق شينزو آبي يُلقي خطابًا أمامَ جمهورٍ في الحملةِ الانتخابيةِ لمرشحِ الحزبِ الديمقراطي الليبرالي بمدينةِ نارا غربَ البلاد... الإعلان

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