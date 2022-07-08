تنظيم اول بطولة رسمية للرغبي توتش في لبنان

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LBCI News Lebanon

قد تكون الرغبي من الالعاب التي تحتاج الى قوة بدنية كبيرة، وغالبا ترافق هذه الكلمة صورة ناس "ضخمين" الا ان الرغبي لعبة تتخطى بساطة هذه الصورة النمطية..