أخبار دولية
08 تموز 2022 - 13:50
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تنظيم اول بطولة رسمية للرغبي توتش في لبنان

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Lebanon News
 قد تكون الرغبي من الالعاب التي تحتاج الى قوة بدنية كبيرة، وغالبا ترافق هذه الكلمة صورة ناس "ضخمين" الا ان الرغبي لعبة تتخطى بساطة هذه الصورة النمطية..
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