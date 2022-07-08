أخبار دولية
08 تموز 2022 - 13:50
08/07/2022 13:50:00
تنظيم اول بطولة رسمية للرغبي توتش في لبنان
تنظيم اول بطولة رسمية للرغبي توتش في لبنان
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قد تكون الرغبي من الالعاب التي تحتاج الى قوة بدنية كبيرة، وغالبا ترافق هذه الكلمة صورة ناس "ضخمين" الا ان الرغبي لعبة تتخطى بساطة هذه الصورة النمطية..
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