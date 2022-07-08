مقتل 13 شخصا في هجوم بشرق الكونغو الديموقراطية

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قتل متمردو "القوات الديموقراطية المتحالفة" 13 شخصا وأحرقوا عيادة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسبما أعلن مسؤولون محليون الجمعة.وقال رئيس بلدية لومي بإقليم شمال كيفو كاسيريكا إيسي ميغامبو، إن عناصر من المجموعة المتمردة دخلوا البلدة مساء الخميس وأضرموا النار في عيادة طبية وقتلوا أربعة مرضى.وأضاف أن المتمردين قتلوا تسعة مدنيين آخرين قبل أن يتراجعوا إلى حديقة فيرونغا الوطنية، وهي من المواقع العالمية المعروفة بحيواناتها البرية في شرق الكونغو الذي يشهد نزاعا.وقالت الممرضة كوليه بوينغوي إن السلطات الصحية أحصت مقتل 13 شخصا في الهجوم.وأفاد المتحدث باسم الجيش الكونغولي، الكابتن أنتوني موالوسهاي، بمقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.وأضاف أن مجموعة مسلحة "مؤيدة للقوات الديموقراطية المتحالفة" نفذت الهجوم.ولم تتمكن وكالة فرانس برس من تأكيد تفاصيل الهجوم لدى مصدر مستقل.وتُحمل "القوات الديموقراطية المتحالفة" التي يعتبرها تنظيم الدولة الإسلامية فرعًا له في وسط إفريقيا، مسؤولية قتل آلاف المدنيين في جمهورية الكونغو الديموقراطية وشنّ هجمات في أوغندا المجاورة.ونفذت جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا هجوما مشتركا على "القوات الديموقراطية المتحالفة" في تشرين الثاني 2021 لسحق المتمردين، غير أن أعمال العنف بحق المدنيين تتواصل.وتنشط أكثر من 120 مجموعة مسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.