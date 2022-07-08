مساعدة عسكرية جديدة من واشنطن لأوكرانيا

الإعلان

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل قاذفات صواريخ وقذائف دقيقة ستحسن قدرات كييف على استهداف مستودعات الأسلحة وسلسلة إمداد الجيش الروسي.وقال مسؤول كبير في البنتاغون إن المساعدة البالغة قيمتها 400 مليون دولار تشمل أربعة راجمات صواريخ من طراز هيمارس وذخيرة، سبق أن مكنت القوات الأوكرانية من مهاجمة أهداف - مثل مستودعات الذخيرة - بصواريخ أطلقت من خارج مدى المدفعية الروسية.وأوضح المسؤول أن "أوكرانيا نجحت بهذه الانظمة في ضرب أهداف روسية بعيدة عن خط الجبهة وتعطيل عمليات المدفعية الروسية".وسيحصل الجيش الأوكراني على ما مجموعه 12 راجمة هيمارس.وتتضمن حزمة المساعدات أيضًا ألف قذيفة عيار 155 ملم لقطع مدفعية قدمها حلفاء كييف الغربيون.وقال المسؤول في البنتاغون إن هذه القذائف "أكثر فعالية" لأنها أكثر دقة ومداها أكبر من تلك التي تم تسليمها حتى الآن.ولم يؤكد ما إذا كانت الذخيرة عبارة عن قذائف موجهة من طراز Excalibur القادرة على التحليق مسافة تزيد عن 40 كيلومترًا قبل أن تصيب هدفها بدقة وهي من صنع أميركي وسلمتها كندا لأوكرانيا.وبفضل انظمة هيمارس التي تم تسليمها الشهر الماضي للمرة الأولى، يقدر الخبراء العسكريون أن الجيش الأوكراني كان قادرًا على تدمير أكثر من عشرة مستودعات ذخيرة روسية خلف خط الجبهة في شرق البلاد.وقال المسؤول الاميركي "الروس يحرزون تقدما محدودا وبصعوبة مع كلفة باهظة في بعض المناطق الصغيرة في دونباس وتأخروا في تحقيق اهدافهم".واوضح أن هذه الانظمة سمحت للأوكرانيين "بتعطيل قدرة الروس على التقدم بشكل كبير".وقدمت واشنطن مساعدات عسكرية إلى كييف بقيمة 6,9 مليارات دولار منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط.