أخبار دولية
09 تموز 2022 - 00:18
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بلينكن ونظيره الصيني يلتقيان في بالي محاولة لخفض التوتر بين بلديهما

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Lebanon News
اجتمع وزيرا الخارجيّة الأميركي والصيني في لقاء نادر السبت في بالي، في محاولة جديدة لمنع خروج التوتّر الشديد بين بلديهما عن السيطرة. 
 
وأعرب أنتوني بلينكن عن أمله في أن تكون المحادثات مع نظيره الصيني وانغ يي "بنّاءة".
 
ولفت بلينكن إلى أنه في علاقة معقّدة ومهمّة مثل العلاقة بين الولايات المتّحدة والصين، هناك أشياء كثيرة يجب مناقشتها، مؤكدا: "نتطلّع إلى حوار مثمر وبنّاء".
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وأوضح وانغ يي في مستهلّ الاجتماع من جهته، أنّ على الصين والولايات المتّحدة "العمل معًا" لمحاولة تخفيف التوتّر بينهما.
 
وشدد وانغ على أن الصين والولايات المتّحدة بلدان كبيران، لذا من الضروريّ أن تحافظ الدولتان على تبادلات طبيعيّة" بينهما. 

وتابع: "يجب أن نعمل معًا لضمان أن تستمرّ هذه العلاقة في التقدّم على المسار الصحيح"، داعيًا إلى "الاحترام المتبادل".
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