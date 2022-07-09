مجلس أوروبا يشدد على "ضرورة تحقيق العدالة" لضحايا الحرب في أوكرانيا

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شدّدت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان على "ضرورة تحقيق العدالة" لضحايا الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أنّ للصراع "آثارا كارثيّة" على حقوق الإنسان.وقالت دنيا مياتوفيتش في مذكّرة بشأن عواقب الحرب، إنّ "هجوم الاتّحاد الروسي أدّى إلى حدوث انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، مع ما يترتّب على ذلك من "آثار وخيمة على ممارسة السكّان في أوكرانيا لجميع حقوق الإنسان".وتحدثت خصوصا عن حالات "إعدام تعسفي" و"اختفاء قسري" و"انتهاكات للحق في الملكية" و"حالات تعذيب وسوء معاملة" و"عنف الجنسي" فضلا عن حالات اعتقال تعسفي.ودعت مياتوفيتش التي زارت أوكرانيا في أيار إلى احترام القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان.وأكدت أن كل الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان "ينبغي التحقيق فيها بدقة"، مشددة على ضرورة أن تكون الأولوية الآن تهيئة ظروف آمنة للناجين، وضمان وصولهم الفعال إلى سبل الانتصاف والعدالة.ودعت إلى إيلاء اهتمام خاص وعاجل بالأطفال والنساء، مشددة على ضرورة "تحقيق العدالة لضحايا الفظائع".وأشارت مياتوفيتش إلى أنه على روسيا وأوكرانيا "التحقيق وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطرة للقانون الإنساني الدولي".