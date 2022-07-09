توقيف أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي في إيران

الإعلان

أوقفت السلطات الإيرانية السياسي مصطفى تاج زاده، أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي الذي سبق له أن شغل منصبًا حكوميًا، على خلفية إتهام بـ"العمل ضد الأمن القومي"، وفق الإعلام المحلي.وأوضحت وكالة "مهر" ليل الجمعة أن تاج زاده يواجه أيضًا تهمة "نشر أكاذيب لتضليل الرأي العام"، مشيرة إلى أن "مذكرة توقيفه صدرت عن السلطة القضائية".وتقدم تاج زاده، وهو ستيني، بطلب ترشح إلى الإنتخابات الرئاسية لعام 2021. إلا أن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشحه، ما حال بالتالي دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.