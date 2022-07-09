أخبار دولية
09 تموز 2022 - 06:56
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الرئيس الإنتقالي لمالي يدعو إلى الإتحاد بعد رفع عقوبات مجموعة غرب إفريقيا

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الرئيس الإنتقالي لمالي يدعو إلى الإتحاد بعد رفع عقوبات مجموعة غرب إفريقيا
Lebanon News
دعا الرئيس الإنتقالي لمالي الكولونيل آسيمي غويتا في أول خطاب له منذ رفع مجموعة غرب إفريقيا عقوباتها عن باماكو، إلى الوحدة والتركيز على التنمية والإستقرار في البلاد.
 
وقال غويتا الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في أيار 2021 في بث مباشر مساء الجمعة: "حان الوقت لإتحاد مقدس حول المصالح العليا للأمة". 
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ورفع قادة الدول الأعضاء في المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الأحد، العقوبات المفروضة على الحكم العسكري لمالي بما في ذلك الحظر التجاري والمالي الذي فرض في كانون الثاني، بعدما قدم المجلس العسكري خطة للحكم لمدة خمس سنوات. 
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