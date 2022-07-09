الرئيس الإنتقالي لمالي يدعو إلى الإتحاد بعد رفع عقوبات مجموعة غرب إفريقيا

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دعا الرئيس الإنتقالي لمالي الكولونيل آسيمي غويتا في أول خطاب له منذ رفع مجموعة غرب إفريقيا عقوباتها عن باماكو، إلى الوحدة والتركيز على التنمية والإستقرار في البلاد.وقال غويتا الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في أيار 2021 في بث مباشر مساء الجمعة: "حان الوقت لإتحاد مقدس حول المصالح العليا للأمة".ورفع قادة الدول الأعضاء في المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الأحد، العقوبات المفروضة على الحكم العسكري لمالي بما في ذلك الحظر التجاري والمالي الذي فرض في كانون الثاني، بعدما قدم المجلس العسكري خطة للحكم لمدة خمس سنوات.