وصول جنود أوكرانيين إلى بريطانيا لتلقي التدريب

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أعلنت الحكومة البريطانية السبت وصول أول مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى المملكة المتحدة لتلقي التدريب في إطار دعم لندن لكييف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان: "هذا البرنامج التدريبي الجديد والطموح هو المرحلة التالية من دعم المملكة المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية في حربها للتصدي للعدوان الروسي".وأضاف وزير الدفاع الذي حضر التدريبات هذا الأسبوع أنه "بفضل خبرة الجيش البريطاني سنساعد أوكرانيا على إعادة بناء قواتها وتكثيف مقاومتها للدفاع عن سيادة البلاد وحقها في تقرير مستقبلها".