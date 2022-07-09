الهند تغرم منظمة العفو الدولية

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غرمت الهند الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية بنحو 6,5 ملايين دولار لارتكابه جرائم مالية، بعد تحقيق وصفته منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان بأنه "إضطهاد متواصل".وقالت مديرية إنفاذ القانون، الوكالة التي تحقق في الجرائم المالية في البلاد، الجمعة إن منظمة العفو إنتهكت أنظمة التمويل الهندية باستخدام التبرعات الخارجية لتوسيع أنشطتها المحلية.وأوضحت الوكالة في بيان أنه يتعين على المنظمة الدولية دفع غرامة قدرها 6,5 ملايين دولار، وعلى مديرها السابق أكار باتيل دفع غرامة إضافية قدرها 1,3 مليون دولار.ولم تعلق منظمة العفو الدولية حتى الآن على إعلان الغرامة.