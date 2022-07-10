واشنطن تحض قادة سريلانكا على العمل سريعًا لمعالجة الإستياء الشعبي

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حضت الولايات المتحدة الأحد قادة سريلانكا المستقبليين على "العمل سريعًا" لاستعادة الإستقرار الإقتصادي وتهدئة السخط الشعبي، بعد إعلان الرئيس غوتابايا راجاباكسا إستعداده للتنحي إثر فراره من قصره الذي اقتحمه عدد كبير من المحتجين.وقال متحدث بإسم الخارجية الأميركية من بانكوك التي يزورها الوزير أنتوني بلينكن إن الحكومة السريلانكية الجديدة يجب أن تعمل سريعًا من أجل تحديد وتنفيذ الحلول التي من شأنها توفير إستقرار إقتصادي طويل الأمد وتهدئة إستياء شعب سريلانكا حيال تدهور الأوضاع الإقتصادية، خصوصا نقص الكهرباء والغذاء والوقود.وحذرت الولايات المتحدة من الهجمات على المتظاهرين والصحافيين، منتقدة في الوقت نفسه أعمال العنف السبت عندما اقتحمت حشود مقر إقامة راجاباكسا.