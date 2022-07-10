بايدن يدافع في مقال طويل عن زيارته المرتقبة للسعودية

الإعلان

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن السبت أنه سيسعى إلى تعزيز شراكة إستراتيجية مع السعودية مبنية على مصالح ومسؤوليات متبادلة خلال زيارته المملكة الأسبوع المقبل، مشددًا في الوقت نفسه على أنه سيتمسك بالقيم الأميركية الأساسية، وذلك في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست".وفي هذا المقال المفصل، رد الرئيس الأميركي الذي يزور إسرائيل الثلاثاء ثم يتوجه إلى جدة الجمعة على منتقديه الذين يتهمونه بأنه تراجع عن مواقفه بغية إنتزاع وعد من السعودية بزيادة إنتاجها النفطي.وتعهد بايدن أثناء حملته الرئاسية معاملة القادة السعوديين على أنهم "منبوذون" على خلفية جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.