إيران ترى "إستفزازًا" في الطرح الأميركي للدفاع الجوي الإقليمي

الإعلان

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن طرح الولايات المتحدة تعزيز التعاون بين حلفائها الإقليميين في مجال الدفاع الجوي والذي سيبحث خلال زيارة مرتقبة للرئيس جو بايدن، هو خطوة "إستفزازية" قد تهدد الأمن في المنطقة.ويأتي الموقف الإيراني ردًا على إعلان المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الخميس أن زيارة بايدن الأسبوع المقبل، سيتخللها نقاش مسألة "تعزيز التعاون الإقليمي ولا سيما في مجال الدفاع الجوي" بين حلفاء واشنطن في مواجهة طهران.وقال المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان ليل السبت إن "طرح هذه المسألة إستفزازي والجمهورية الإسلامية الإيرانية تنظر إلى هذه التصريحات من منظور التهديدات ضد الأمن القومي والإقليمي".