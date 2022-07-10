أخبار دولية
10 تموز 2022 - 05:15
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إيران ترى "إستفزازًا" في الطرح الأميركي للدفاع الجوي الإقليمي

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إيران ترى &quot;إستفزازًا&quot; في الطرح الأميركي للدفاع الجوي الإقليمي
Lebanon News
حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن طرح الولايات المتحدة تعزيز التعاون بين حلفائها الإقليميين في مجال الدفاع الجوي والذي سيبحث خلال زيارة مرتقبة للرئيس جو بايدن، هو خطوة "إستفزازية" قد تهدد الأمن في المنطقة.
     
ويأتي الموقف الإيراني ردًا على إعلان المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الخميس أن زيارة بايدن الأسبوع المقبل، سيتخللها نقاش مسألة "تعزيز التعاون الإقليمي ولا سيما في مجال الدفاع الجوي" بين حلفاء واشنطن في مواجهة طهران.
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وقال المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان ليل السبت إن "طرح هذه المسألة إستفزازي والجمهورية الإسلامية الإيرانية تنظر إلى هذه التصريحات من منظور التهديدات ضد الأمن القومي والإقليمي".
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