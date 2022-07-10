لابيد: إيران في صلب زيارة بايدن للشرق الأوسط

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اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأحد إن تعزيز التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران سيكون في صلب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، داعيا إلى فرض عقوبات على طهران بسبب التقدم الذي تحرزه في القطاع النووي.وقال لابيد في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "جو بايدن أحد أكبرأصدقاء إسرائيل في الطبقة السياسية الأميركية، سيصل إلى هنا الأربعاء وستتركز المحادثات أولاً وقبل كل شيء على إيران".وأضاف أنه "تم الكشف عن قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بأجهزة حديثة للطرد المركزي في انتهاك كامل لالتزاماتها، ويجب أن يكون رد المجتمع الدولي واضحا: العودة إلى مجلس الأمن وتنفيذ أقصى العقوبات".