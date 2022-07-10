أخبار دولية
10 تموز 2022 - 07:40
Back

لابيد: إيران في صلب زيارة بايدن للشرق الأوسط

لابيد: إيران في صلب زيارة بايدن للشرق الأوسط Lebanon, news ,lbci ,أخبار صلب زيارة بايدن للشرق الأوسط,لابيد: إيران في,لابيد: إيران في صلب زيارة بايدن للشرق الأوسط
episodes
لابيد: إيران في صلب زيارة بايدن للشرق الأوسط
Lebanon News
اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأحد إن تعزيز التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران سيكون في صلب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، داعيا إلى فرض عقوبات على طهران بسبب التقدم الذي تحرزه في القطاع النووي.
 
     
وقال لابيد في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "جو بايدن أحد أكبرأصدقاء إسرائيل في الطبقة السياسية الأميركية، سيصل إلى هنا الأربعاء وستتركز المحادثات أولاً وقبل كل شيء على إيران". 
الإعلان
 
     
وأضاف أنه "تم الكشف عن قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بأجهزة حديثة للطرد المركزي في انتهاك كامل لالتزاماتها، ويجب أن يكون رد المجتمع الدولي واضحا: العودة إلى مجلس الأمن وتنفيذ أقصى العقوبات". 
الإعلان
إقرأ أيضاً