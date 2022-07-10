وفاة شخصين وفقدان 14 في جنوح قارب في نيجيريا

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توفي شخصان ولا يزال 14 شخصًا في عداد المفقودين، عندما جرفت الأمواج زورقًا على متنه ركاب انقلب في لاغوس، العاصمة التجارية لنيجيريا، على ما أفادت خدمات الطوارئ اليوم.وقع الحادث مساء الجمعة، بعد يومين من وفاة شخصين في حادث مماثل في المدينة التي يقطنها أكثر من 20 مليون شخص.وقال ابراهيم فارينلوي من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث لوكالة فرانس برس: "كان على متن القارب 16 راكبا حين وقع الحادث. تم انتشال جثتين الليلة الماضية بينما يجري البحث للعثور على الركاب الآخرين".وأشارت المديرة الإقليمية لهيئة الممرات المائية في ولاية لاغوس سراة بريمة، إلى أن "القارب (...) انتهك قواعد الممرات المائية المتعلقة بالرحلات المتأخرة من خلال الإبحار في الساعة 19,45".وأوضحت أن المد تسبب بانجراف القارب نحو بارجة وانقلابه، مشيرة إلى عدم وجود سترات نجاة للركاب.وحوادث القوارب شائعة في الممرات المائية النيجيرية، وتنجم غالبا عن الاكتظاظ وانعدام الصيانة، ولا سيّما في موسم الأمطار السنوي.وتوفي شخصان الأربعاء، وتم إنقاذ 15 آخرين عندما انقلب قاربهم في حي إيكورودو في لاغوس.